ОАЭ рассматривают возможность войны против Ирана

ОАЭ рассматривают возможность военного ответа на удары Ирана по объектам на территории страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Axios.

"ОАЭ рассматривают возможность активных оборонительных мер против Ирана", - заявил изданию источник, знакомый с ситуацией. По его информации, для ударов по объектам, расположенным на территории ОАЭ, было применено около 800 боеприпасов.

В Израиле полагают, что дать ответ на удары Ирана может еще одно государство региона - Саудовская Аравия.