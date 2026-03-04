https://news.day.az/world/1819846.html ОАЭ рассматривают возможность войны против Ирана ОАЭ рассматривают возможность военного ответа на удары Ирана по объектам на территории страны. Как передает Day.Az, об этом сообщает Axios. "ОАЭ рассматривают возможность активных оборонительных мер против Ирана", - заявил изданию источник, знакомый с ситуацией.
ОАЭ рассматривают возможность войны против Ирана
ОАЭ рассматривают возможность военного ответа на удары Ирана по объектам на территории страны.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Axios.
"ОАЭ рассматривают возможность активных оборонительных мер против Ирана", - заявил изданию источник, знакомый с ситуацией. По его информации, для ударов по объектам, расположенным на территории ОАЭ, было применено около 800 боеприпасов.
В Израиле полагают, что дать ответ на удары Ирана может еще одно государство региона - Саудовская Аравия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре