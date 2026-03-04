Пользователи пожаловались на проблемы с интернетом после обновления Windows 11

После обновления до версии Windows 11 25H2 на некоторых компьютерах может происходить сброс настроек интернет-соединения.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на портал Neowin.

В одном из случаев пользователь, обновивший свой ПК с Windows 11 версии 23H2 до 25H2, заметил, что интернет-соединение исчезло. В ходе расследования оказалось, что обновление привело к удалению всех сетевых настроек.

Как выяснилось, исчезла папка Dot3Svc, в которой хранятся параметры и политики NAC (система контроля доступа к сети). Из-за этого компьютер потерял подключение к интернету.

Пользователь сообщил, что операционная система не смогла автоматически восстановить настройки по умолчанию, и ему пришлось вводить их вручную. Он также отметил, что папка Dot3Svc удаляется при каждом обновлении, что приводит к отключению от сети, пока не будет выполнена команда gpupdate после подключения к интернету.

Компания Microsoft пока не подтвердила наличие данной проблемы.