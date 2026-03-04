https://news.day.az/world/1819862.html В Индонезии произошел сильный шторм, есть погибший - ВИДЕО В индонезийском городе Сурабая произошел трагический инцидент, когда два работника, чистившие окна на 25-м этаже жилого комплекса, оказались в ловушке во время внезапного шторма. Как передает Day.Az, соответствующие кадры инцидента быстро распространились в сети.
В индонезийском городе Сурабая произошел трагический инцидент, когда два работника, чистившие окна на 25-м этаже жилого комплекса, оказались в ловушке во время внезапного шторма.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры инцидента быстро распространились в сети.
Один из рабочих погиб от серьезных травм головы, а второй был спасен, однако получил травмы и был госпитализирован.
