В индонезийском городе Сурабая произошел трагический инцидент, когда два работника, чистившие окна на 25-м этаже жилого комплекса, оказались в ловушке во время внезапного шторма.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры инцидента быстро распространились в сети.

Один из рабочих погиб от серьезных травм головы, а второй был спасен, однако получил травмы и был госпитализирован.