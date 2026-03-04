Два грузовика столкнулись в Локбатане

На участке магистральной автодороги Баку-Алят-Газах, проходящем по территории поселка Локбатан Гарадагского района, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого граждане оказались зажаты в автомобиле.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что в связи с поступившим сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что авария произошла в результате столкновения грузового автомобиля марки "Mercedes Atego" с грузовиком марки "Shacman". В результате ДТП находившиеся в "Mercedes Atego" граждане получили телесные повреждения различной степени тяжести и оказались зажаты в деформированном транспортном средстве.

С помощью специальных спасательных средств сотрудники МЧС извлекли из автомобиля Намика Халида оглу Мамедова 1972 года рождения и Эмиля Рамиза оглу Бабашова 2000 года рождения и передали их бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия соответствующими структурами проводится расследование.