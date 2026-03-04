Катар сообщил о ракетной атаке со стороны Ирана

Министерство обороны Катара сообщило, что две баллистические ракеты были выпущены с территории Ирана по катарской территории.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ведомство.

"Министерство обороны Катара сообщает, что страна подверглась атаке двумя баллистическими ракетами, выпущенными из Исламской Республики Иран. Одну ракету перехватили системы противовоздушной обороны, в то время как вторая ракета поразила базу Аль-Удейд, но не вызвала жертв", - говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что Вооруженные силы Катара обладают всеми необходимыми средствами для защиты суверенитета и территории страны и готовы к решительному ответу на любые внешние угрозы.

Также ведомство призвало граждан, резидентов и гостей страны сохранять спокойствие, следовать указаниям органов безопасности и воздерживаться от распространения слухов, опираясь только на официальные источники информации.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.