Иран выпустил более 40 ракет по позициям Израиля и США

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) выпустил более 40 ракет по позициям Израиля и США.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на КСИР.

Таким образом, КСИР объявил о начале 17-й фазы операции "Истинное обещание-4".

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.