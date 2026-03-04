Какой будет погода завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых пригородных районах возможна слабая морось. Порывистый северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит от +3 до +6°, днем от +6 до +9°. Атмосферное давление понизится с 768 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью будет 75-80 %, днем - 65-70 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +6°, днем от +9 до +14°, в горах ночью 5-10° мороза, днем - от 3° мороза до +2°.

