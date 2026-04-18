Предотвращен ввоз в Азербайджан наркотических средств

Службой государственной безопасности (СГБ) и Государственной пограничной службой успешно продолжаются совместные меры по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили Day.Az в СГБ, в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан Оруджов Годжа Микаил оглу, 12.08.1994 года рождения, который, вступив в преступную связь с гражданином Исламской Республики Иран, 11 апреля текущего года перевозил из территории Бейлаганского района в город Баку в целях сбыта ввезенные контрабандным путем из этой страны на территорию Азербайджанской Республики таблетки "Метадон" M-40 в крупном количестве и высушенную марихуану.

В ходе проверки было обнаружено и изъято в общей сложности 16 килограммов 700 граммов высушенной марихуаны и 3500 таблеток наркотического вещества "Метадон" М-40.

Главное следственное управление Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики привлекло Г. Оруджова к уголовной ответственности по статьям 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и решением суда в отношении него была выбрана мере пресечения в виде ареста.

Оперативные и следственные мероприятия по данному инциденту продолжаются.