Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в целом без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 10-13°, днем - 16-21° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-70%.

В районах Азербайджана в основном ожидается погода без осадков. Однако вечером в некоторых западных районах возможны кратковременные осадки, грозы и град. Ночью и утром в отдельных горных районах местами будет туман. Умеренный восточный ветер в некоторых восточных районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем - 18-23° тепла, в горах ночью - 0-5° тепла, днем - 10-15°, местами до 18° тепла.

