Нидерланды выделили Украине 248 млн.

Правительство Нидерландов выделило 248 миллионов евро на производство беспилотников для Украины.

Как передает Day.Az, об этом министр обороны королевства Дилан Йешилгёз-Зегериус сообщила в своём аккаунте в социальной сети X.

"Нидерланды инвестируют 248 миллионов евро в беспилотники для Украины. Эти дроны будут производиться в обеих странах", - написала она.