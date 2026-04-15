Минная проблема и перспективы прочного мира: все взаимосвязано

Автор: Акпер Гасанов

Гибель сотрудника Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) в Физулинском районе - это очередное подтверждение того, что армяно-азербайджанская война, завершившаяся в итоге победой и восстановлением территориальной целостности нашей страны, продолжает уносить жизни. Только теперь - в иной, коварной форме. Минная угроза стала одним из самых разрушительных и долговременных последствий конфликта, превратив освобожденные территории в зону повышенного риска.

Цифры, озвученные Министерством иностранных дел Азербайджана, говорят сами за себя: с момента окончания 44-дневной войны 422 человека стали жертвами мин. Среди них - не только военные, но и гражданские лица, включая журналистов. Трагедия 4 июня 2021 года в Кяльбаджарском районе, унесшая жизни сотрудников AzTV и АЗЕРТАДЖ, стала символом этой новой реальности: даже после окончания активных боевых действий гибнут те, кто возвращается к мирной жизни или освещает процесс восстановления.

Совершенно очевидно, что минная проблема в Азербайджане - это фактор, напрямую влияющий на безопасность, экономическое восстановление и демографическое возвращение населения на освобожденные территории. Пока земля остается заминированной, невозможно говорить о полноценной реинтеграции этих районов, развитии инфраструктуры и возвращении вынужденных переселенцев.

Именно поэтому заявления МИД Азербайджана о необходимости усиления международной поддержки в сфере разминирования являются объективной необходимостью. Масштаб проблемы огромен: речь идет о сотнях тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов, разбросанных по обширным территориям. Разминирование требует не только времени, но и колоссальных ресурсов, современных технологий и международного участия.

При этом нельзя игнорировать политический аспект проблемы. После окончания войны Азербайджан неоднократно требовал от Армении передачи карт минных полей. Реакция армянской стороны была, мягко говоря, далека от конструктивной: карты либо не передавались вовсе, либо содержали значительные ошибки. Это существенно замедлило процесс разминирования и, по сути, увеличило число жертв.

В этой связи уместно напомнить ранее сделанные заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что часть мин, обнаруженных азербайджанской стороной на освобожденных территориях, была произведена в 2021 году, то есть уже после завершения активной фазы войны. Что, назовем вещи своими именами, свидетельствует о целенаправленном продолжении минной войны даже в постконфликтный период.

На этом фоне особенно контрастно выглядят призывы некоторых международных акторов к гуманитарным жестам со стороны Азербайджана, включая вопросы, связанные с судьбой бывших главарей карабахского режима. Подобные заявления зачастую игнорируют ключевой факт: минная угроза продолжает убивать. И ответственность за это не может быть вынесена за скобки политического процесса.

При этом важно подчеркнуть, что Азербайджан, несмотря на все потери и продолжающиеся риски, демонстрирует готовность к мирному процессу. Это - стратегический выбор, продиктованный интересами долгосрочной стабильности в регионе. Однако устойчивый мир невозможен без устранения факторов, которые продолжают нести угрозу жизни людей.

Совершенно очевидно и беспорно то, что разминирование должно стать одним из центральных направлений международной повестки, связанной с Южным Кавказом. Без этого любые разговоры о мире рискуют остаться декларативными. Ведь минная проблема - это вопрос не только политики, но и морали. Пока гибнут люди, пока каждый шаг на освобожденной земле может стать последним, говорить о мире преждевременно.

И трагедия в Физулинском районе - это очередное напоминание о том, что последствия войны не исчезают с подписанием соглашений. Они остаются в земле, в судьбах людей, в нерешенных вопросах. И от того, насколько эффективно будет решена проблема разминирования, зависит не только будущее освобожденных территорий, но и перспектива настоящего мира в регионе.