https://news.day.az/society/1827775.html Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Физули Сотрудник Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) погиб 14 апреля в результате подрыва на мине в Физулинском районе. Об этом сообщили Day.Az в ANAMA. Отмечается, что происшествие произошло на территории села Ашагы Абдуррахманлы.
Сотрудник агентства, 1995 года рождения, Матили Муган Рафайыл оглу, подорвался на противотанковой мине при исполнении служебных обязанностей.
