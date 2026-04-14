Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Физули

Сотрудник Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) погиб 14 апреля в результате подрыва на мине в Физулинском районе.

Об этом сообщили Day.Az в ANAMA.

Отмечается, что происшествие произошло на территории села Ашагы Абдуррахманлы.

Сотрудник агентства, 1995 года рождения, Матили Муган Рафайыл оглу, подорвался на противотанковой мине при исполнении служебных обязанностей.

В результате инцидента он скончался.