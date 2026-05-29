В Азербайджане разрабатывается новая платформа

Министерство науки и образования и OpenAI начали сотрудничество по разработке платформы адаптивного обучения.

Как сообщает Day.Az, платформу планируется подготовить и внедрить в рамках проекта "Цифровая школа".

Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Министерством науки и образования, Министерством цифрового развития и транспорта и OpenAI, предусматривает создание возможностей адаптивного обучения на основе искусственного интеллекта для более чем 500 тысяч школьников.

Платформа будет интегрирована в действующую национальную образовательную программу и будет функционировать как дополнительный функциональный инструмент на основе искусственного интеллекта. Разрабатываемое решение позволит проводить индивидуальную диагностику знаний и навыков учащихся, предоставлять персонализированные задания в ходе учебного процесса, а также оказывать каждому школьнику индивидуальную учебную поддержку на основе искусственного интеллекта с учетом его образовательных потребностей. Платформа также создаст возможность предоставлять учителям, руководителям школ и министерству показатели деятельности в режиме реального времени.

На начальном этапе внедрение будет осуществляться в формате пилотного проекта, а затем, на основе результатов, платформа будет поэтапно расширяться. Ее применение будет проводиться с учетом принципов учительского контроля, соответствия национальному куррикулуму, непрерывного оценивания и защиты данных.

Во время подписания министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил, что, создавая для учителей и школьников возможность эффективно использовать новые инструменты искусственного интеллекта, формируется ответственная модель применения этих технологий. Сотрудничество с OpenAI поддерживает интеграцию искусственного интеллекта в образование и соответствует приоритетам "Плана действий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026-2028 годы", утвержденного Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым.

Руководитель OpenAI по выходу на рынок в сфере образования и государственных программ Кевин Миллс отметил, что Азербайджан демонстрирует продуманный и амбициозный подход к применению искусственного интеллекта в образовании. По его словам, партнерство OpenAI с Министерством науки и образования строится на сильной национальной цифровой инфраструктуре и обязательстве поддерживать практическое и ответственное использование искусственного интеллекта школьниками и учителями. Он также рассказал об исследовании, касающемся того, как платформа, которая будет разработана на основе API-технологий OpenAI, поддержит обучение, усилит опыт работы в классе и внесет вклад в формирование у школьников важных навыков будущего.

В рамках сотрудничества Министерство цифрового развития и транспорта и OpenAI будут совместно работать над развитием национальной инновационной экосистемы искусственного интеллекта. В этом направлении предусматривается организация хакатонов, мероприятий в формате build days, а также структурированного сотрудничества в сфере исследований и разработок. Цель - укрепить позиции Азербайджана как регионального центра решений на основе искусственного интеллекта.