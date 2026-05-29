В Баку состоялся сольный концерт исполнителя на балабане Магсада Азизова

В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся сольный концерт известного исполнителя на балабане Магсада Азизова "В волшебстве балабана", сообщает Day.Az.

Музыкальный вечер превратился в настоящее путешествие сквозь эпохи, культуры и музыкальные жанры. Под чарующие звуки балабана в зале ожили страстные ритмы фламенко, шедевры мировой классики, любимые мелодии из культовых кинофильмов и глубоко эмоциональный азербайджанский мугам. Тёплое и проникновенное звучание национального инструмента создало особую атмосферу, завораживая публику.

Особый колорит вечеру придали участники ансамбля "Балабанчы", выступившие в национальных костюмах. Их виртуозное исполнение сделало программу ещё более яркой и самобытной.

В концертную программу вошли произведения выдающихся азербайджанских композиторов - Узеира Гаджибейли, Гара Гараева и Арифа Меликова, а также популярные произведения мировой музыки, народные песни и национальные танцевальные композиции. Высокий профессионализм музыкантов и энергетика сцены создали в зале атмосферу настоящего праздника искусства.

На протяжении всего вечера зрители встречали выступления артистов бурными аплодисментами. Красочная музыкальная палитра открыла перед слушателями богатый и многогранный мир азербайджанской музыкальной культуры, гармонично переплетённый с мировыми музыкальными традициями.