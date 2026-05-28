Президент Ильхам Алиев напомнил о своем послании армянам из Лачина

https://news.day.az/officialchronicle/1837942.html
Как сообщалось, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 мая ознакомился с работами по восстановлению индивидуальных жилых домов и инфраструктуры в селе Бёюк Галадереси Шушинского района и встретился с переселившимися в село жителями.
Как передает Day.Az, Президент Ильхам Алиев, в частности, напомнил о своем послании армянам из Лачина.
"Когда я встречался с лачинцами, когда мы возвращали первых бывших переселенцев в город Лачин, я сидел так, что вся эта панорама была прямо перед моими глазами. Я сказал, знайте, мы видим вас отсюда. Ведите себя хорошо", - сказал глава государства.
