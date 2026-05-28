Неймар может пропустить старт чемпионата мира

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму икроножной мышцы и выбыл примерно на 2-3 недели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, футболист пропустил тренировку национальной команды и прошел медицинское обследование после повреждения правой икроножной мышцы.

По данным бразильских СМИ, у Неймара диагностировано растяжение и отек мышцы. Из-за сроков восстановления форвард может не успеть набрать форму к старту чемпионата мира.

До начала турнира остается около двух недель. Первый матч Бразилии на чемпионате мира запланирован на 13 июня против Марокко.

Отмечается, что травму он получил еще во время выступлений за Santos FC. После возвращения в клуб он уже пропускал ряд матчей из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что 34-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии с 79 голами.