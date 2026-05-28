Азербайджанская нефть изменилась в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 4,18 доллара США, или на 3,93%, составив 102,30 доллара США за баррель.

Об этом Day.Az сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 4,15 доллара США, или на 3,98%, и составила 100,07 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 4,74 доллара США, или на 5,85%, составив 76,26 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 4,19 доллара США, или на 4,04%, составив 99,59 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.