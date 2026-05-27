В США выступили против спешки в переговорах с Ираном

Некоторые влиятельные республиканцы в США пытаются отговорить администрацию президента Дональда Трампа от поспешного заключения мирного соглашения с Ираном.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на газету Politico.

По данным издания, республиканцы опасаются, что соглашение может быть заключено на невыгодных для Вашингтона условиях.

Одним из главных спорных вопросов остается будущее ядерной программы Ирана, включая запасы высокообогащенного урана и обеспечение свободного судоходства в Ормузском проливе.

Как пишет газета, ряд влиятельных республиканцев призывает администрацию отказаться от переговоров с Ираном и политики давления.

Среди них - председатель Комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер, ранее призывавший к возобновлению бомбардировок Ирана.

Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис, в свою очередь, заявил, что администрации "придется многое объяснить" относительно возможных соглашений с Ираном.