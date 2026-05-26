ЦИК Азербайджана назвал число избирателей

В Азербайджане объявлено число избирателей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), посвященном итогам составления и уточнения единого списка избирателей, председатель ЦИК Мазахир Панахов сообщил, что по состоянию на 26 мая 2026 года в единый реестр избирателей включены 6 миллионов 332 тысячи 229 человек.

Согласно данным ЦИК, 47,59% избирателей составляют мужчины, 52,41% - женщины.

Напомним, что в соответствии с Избирательным кодексом процесс формирования единого списка избирателей начинается в первые дни января. Участковые избирательные комиссии ежегодно до 5 февраля уточняют списки на своих территориях и передают их окружным избирательным комиссиям. ОИК, в свою очередь, не позднее 5 апреля направляют уточненные предварительные списки в ЦИК. После этого Центральная избирательная комиссия формирует единый список избирателей по стране. Постоянные списки избирателей по каждому участку должны быть утверждены участковыми комиссиями до 30 мая.