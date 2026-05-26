В Sea Breeze высажено 11 млн деревьев и других растений, адаптированных к климату побережья

Президент Agalarov Development, основатель города-курорта Sea Breeze Эмин Агаларов рассказал о развитии проекта, расширении инфраструктуры и инвестиционной стратегии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе сессии "Новая география инвестиций" предприниматель ответил на вопросы модератора - ведущего "Коммерсантъ FM" Петра Косенко.

По словам Э.Агаларова, в Sea Breeze продолжается масштабное озеленение с использованием растений, адаптированных к климату региона. Уже высажено 11 млн деревьев и других растений.

"Мы привозим растения из Испании - пальмы, агавы, розмарин и другие виды. Мы подбирали их 20 лет, чтобы они выдерживали климат, ветер и соленую среду. Сейчас они прекрасно приживаются", - сказал он.

Основатель Sea Breeze подчеркнул, что развитие проекта стало возможным благодаря созданию современной инфраструктуры, включая дороги, энергоснабжение и водные ресурсы.

"Раньше не хватало воды, приходилось использовать дорогостоящие решения. Сегодня подключено центральное водоснабжение, что позволило значительно расширить озеленение и развитие территории", - отметил Э.Агаларов.

Особое внимание, по его словам, уделяется устойчивости системы водоснабжения и созданию резервных мощностей для сохранения зеленых насаждений.

Он также подчеркнул, что инвестиционная модель проекта ориентирована на новое поколение инвесторов, а развитие сопровождается гибкими финансовыми инструментами и максимальными гарантиями доходности.

"Мы уверены в фундаменте, который построили за 20 лет, и можем предлагать инвесторам понятные и прозрачные условия", - добавил президент Agalarov Development.