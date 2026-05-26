В Азербайджане обсудили поддержку пострадавших от мин

Состоялась пресс-конференция, посвященная итогам проекта "Создание экономических возможностей для жертв минных инцидентов - Фаза 3".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступая на мероприятии, председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов отметил, что целью проекта, реализуемого при финансовой поддержке правительства Республики Корея, является усиление социально-экономической интеграции жертв минных инцидентов, повышение их возможностей трудоустройства и оказание поддержки в создании устойчивых источников дохода.

По его словам, в рамках проекта жителям Агджабединского и Огузского районов, пострадавшим от мин, была оказана поддержка в развитии бизнес-инициатив и организации приносящей доход деятельности. Проведенный мониторинг показал, что бенефициары эффективно используют предоставленные возможности, а некоторые из них уже начали получать доход от продажи произведенной продукции.

Х. Сафиханов отметил, что все бенефициары проекта являются лицами, пострадавшими в результате взрыва мин. Он подчеркнул важность поддержки подобных проектов другими донорами и финансовыми институтами.

Выступившие на мероприятии лица, пострадавшие от мин, рассказали об изменениях, которые проект привнес в их жизнь.

Асаф Худиев, потерявший ногу в результате подрыва на мине, высоко оценил поддержку, оказываемую государством жертвам минных инцидентов. Он рассказал, что в настоящее время работает в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию и, несмотря на физические ограничения, ведет активный образ жизни.

Бывший сотрудник полиции Ильхам Салманов рассказал, что в результате подрыва на мине у него была ампутирована часть правой ноги. Он отметил, что в рамках проекта ему для ведения сельскохозяйственной деятельности были предоставлены пять голов мелкого рогатого скота. Также в своем выступлении И. Салманов призвал граждан не игнорировать предупреждения о минной опасности.

Другой участник, Ариф Гулиев, сообщил, что подорвался на мине в 2021 году во время проведения хозяйственных работ на территории Агдамского района. Он отметил, что в рамках проекта ему было предоставлено 10 голов мелкого рогатого скота. Также А. Гулиев отметил важность воздержания от входа на территории, не очищенные от мин полностью.

В свою очередь выступившая Тамам Джафарова рассказала о тяжелых последствиях минной опасности. Она сообщила, что подорвалась на мине во время выпаса скота в селе Гоша Товузского района. В настоящее время Т. Джафарова занимается швейным делом, и в рамках проекта ей был предоставлен аппарат для вышивки. Т. Джафарова рассказала, что также является поэтессой и у нее уже издана книга стихов. Она призвала людей быть более бдительными в отношении минной угрозы.

На мероприятии было отмечено, что проект дал важные результаты в направлении повышения экономической независимости жертв минных инцидентов, роста доходов их семей и усиления их интеграции в общество. Участники подчеркнули необходимость продолжения подобных инициатив в более широком масштабе.