Президент Италии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Италии Серджо Маттарелла направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство господин Президент.

От имени народа Италии и от себя лично передаю Вам и всему народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны.

Многочисленные примеры дружбы и плодотворного сотрудничества, в том числе наши связи в последнее время, придают стратегическому партнерству между Баку и Римом весьма конкретную и исключительную ценность. Это партнерство в последние годы неуклонно развивалось и охватило множество направлений, представляющих взаимный интерес, включая энергетический сектор.

Италия, которая твердо верит в важность диалога и мирного сотрудничества между государствами для конструктивного решения сложных вызовов международной обстановки и считает это необходимым, продолжает поддерживать все инициативы, направленные на продвижение стабильности, добрососедских отношений и взаимного доверия между Азербайджаном, Европейским Союзом и странами региона.

Господин Президент, с большим удовлетворением вспоминая последний визит в Вашу страну и наши предыдущие встречи, еще раз передаю Вам, Вашей семье, дружественному народу Азербайджана пожелания благополучия и процветания".