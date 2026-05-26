В Агдам возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В город Агдам возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Day.Az, на данном этапе в город Агдам возвращаются 110 семей (417 человек).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.