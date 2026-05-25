PASHA Bank объявил размер планируемых дивидендов

Во второй половине июня этого года состоится общее собрание акционеров PASHA Bank, посвященное вопросу выплаты дивидендов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил член Правления, Главный финансовый директор PASHA Bank Мурад Сулейманов на пресс-конференции, посвященной годовым финансовым результатам банка за 2025 год.

"По итогам 2025 года акционерам планируется выплата дивидендов в размере 107 миллионов манатов. Мы также планируем произвести выплату дивидендов новым акционерам", - подчеркнул он.