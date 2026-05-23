Азербайджан внедряет дроны для мониторинга лесов

Для предотвращения незаконной вырубки лесов в Азербайджане внедряются новые механизмы контроля. На первом этапе в рискованных зонах различных регионов будет осуществляться наблюдение с помощью дронов.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов в интервью АМИ Trend и телеканалу ARB24.

Министр добавил, что до конца года в ряде территорий, главным образом в зонах повышенного риска, планируется установка камер и обеспечение онлайн-трансляции изображений.

"Сегодня мы приняли решение использовать современные технологии. Это также предусматривает закупку дронов. Контракты уже подписаны, и в ближайшее время наши первые дроны начнут применяться. Мы планируем организовать эту работу на базе платформ, основанных на искусственном интеллекте.

В рамках новой системы полученные изображения будут сравниваться через электронную систему, и в случае выявления незаконной вырубки леса или других изменений соответствующие структуры будут незамедлительно уведомлены. Это создаст основу для оперативного реагирования.

На первом этапе выбраны леса Исмаиллы и другие территории, отличающиеся богатой природой. После получения успешных результатов работы будут организованы и в других регионах", - отметил министр.

