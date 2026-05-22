Audi объявила о возвращении старой модели

Немецкий автопроизводитель Audi официально объявил о возвращении модели A2, которая была снята с производства много лет назад.

Премьера нового полностью электрического кроссовера Audi A2 e-tron запланирована на эту осень, а серийное производство наладят на главном заводе компании в Ингольштадте.

В отличие от оригинального хэтчбэка A2, известного своим необычным дизайном и алюминиевым кузовом, новая модель ориентирована на массового покупателя. Компактный электрокроссовер фактически заменит сразу две модели с ДВС - Audi A1 и Audi Q2, открывая бренду путь к более доступным электромобилям для молодой аудитории.

Сообщается, что A2 e-tron построен на платформе MEB, которая позволяет сохранить задний привод. При этом небольшие электромобили концерна Volkswagen Group, такие как ID. Polo и Škoda Epiq, используют новую переднеприводную архитектуру. Базовые версии A2 будут заднеприводными, а модификации с двумя моторами и полным приводом появятся позже.