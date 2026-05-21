Современный город должен быть стильным

Архитектор-урбанист из Казахстана Даяна Айдарова, принявшая участие во Всемирном форуме городов (WUF13) в Баку, назвала форум масштабной площадкой для обмена опытом между специалистами из разных стран.

"Участие в подобных мероприятиях позволяет архитекторам, проектировщикам, инженерам и экологам находить партнеров для сотрудничества и выстраивать международные профессиональные связи", - сказала она.

Айдарова отметила, что казахстанская сторона представила на форуме собственные наработки в области городского развития, включая методические книги и стандарты по озеленению и формированию единого архитектурного стиля городов.

"Современный город должен быть не только комфортным и функциональным, но и стильным. Важно, чтобы в городской среде сохранялись единая эстетика и визуальная гармония", - подчеркнула она.

По словам архитектора, именно продуманный городской стиль помогает формировать атмосферу, в которой людям приятно жить и находиться.

Айдарова также высоко оценила уровень организации WUF13 в Баку, отметив поддержку организаторов при подготовке павильона Казахстана.

Говоря о приоритетах градостроительства на ближайшие годы, архитектор сказала, что главным принципом должен стать город для людей.

"Особое внимание необходимо уделять вопросам инклюзии и созданию комфортной среды для людей с инвалидностью, чтобы они могли свободно передвигаться по городу. Городская среда должна быть удобной, доступной и эстетически привлекательной для всех", - добавила она.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана. На WUF13 представлены 121 павильон, включая 41 национальный, зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран. Форум посвящен теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты" и охватывает такие важные вопросы, как глобальный жилищный кризис, устойчивая урбанизация, городская устойчивость, влияние изменения климата на города и современное городское управление.