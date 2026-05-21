Глава МИД Таджикистана обратился к мировому сообществу в преддверии Душанбинской водной конференции

Глава Министерства иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин выступил с официальным обращением к мировому сообществу, в котором призвал к радикальному укреплению глобального сотрудничества на фоне обострения климатических рисков и ускоренного таяния ледников.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, заявление приурочено к предстоящей Четвертой Международной конференции высокого уровня в рамках Водного десятилетия действий (2018-2028 гг.), которая пройдет в столице Таджикистана с 25 по 28 мая 2026 года.

В своем послании министр акцентировал внимание на стратегической роли водных ресурсов как базового компонента глобального жизнеобеспечения, устойчивого развития, продовольственной безопасности, здравоохранения, энергетики и экономического прогресса. Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что растущий дефицит воды и климатические изменения требуют немедленной консолидации многосторонних усилий.

"Забота о воде - это забота о нашем общем будущем", - заявил в своем обращении Мухриддин.

В рамках подготовки к масштабному международному форуму в Душанбе министр возобновил призыв к правительствам государств, международным организациям, финансовым институтам, академическим кругам, молодежным движениям и представителям частного сектора принять активное участие в работе конференции для выработки практических механизмов управления водными ресурсами.