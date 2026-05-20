Вот как выглядят поезда, которые будут курсировать по маршруту Баку-Тбилиси-Баку

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" показали один из поездов, который будут курсировать по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.

Как передает Day.Az, на маршруте Баку-Тбилиси-Баку будут курсировать современные спальные вагоны производства швейцарской компании Stadler Rail Group.

Ранее мы сообщали, что с 26 мая Азербайджан и Грузия восстанавливают ежедневное пассажирское ж/д сообщение. Позже был обнародован график движения поездов Баку-Тбилиси-Баку.