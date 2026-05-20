Жилье должно быть одновременно климатически устойчивым и социально доступным

Решения в жилищной сфере должны одновременно обеспечивать климатическую устойчивость, энергоэффективность и социальную доступность, иначе они закрепляют долгосрочное неравенство.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила помощник Генерального секретаря ООН и заместитель исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде (United Nations Environment Programme) Элизабет Марума Мрема в ходе панельной сессии на тему "Взаимосвязь климата и жилищного сектора" проходящей в рамках WUF13.

"Мы должны понимать, как важен дом для каждого человека, независимо от социального статуса. Это означает, что, во-первых, нам необходимо обеспечить, чтобы жильё в каждом сообществе было достойным, климатически устойчивым, энергоэффективным и экологически устойчивым", - отметила она.

По её словам, ключевым вопросом остаётся обеспечение доступности жилья для всех категорий населения.

"Когда мы говорим о жилье, особенно в социальном контексте, мы говорим о том, кто может и кто не может позволить себе его обеспечить. Наш главный приоритет - гарантировать доступность жилья для всего сообщества", - добавила она.

Также она подчеркнула важность экологичности строительных материалов и системного подхода к устойчивому строительству.

"Мы знаем, что миллиарды людей по всему миру живут в домах, и значительная часть из них - в неформальных поселениях", - сказала Мрема, отметив необходимость пересмотра стимулов в строительном секторе и устранения рыночных дисбалансов, влияющих на качество и устойчивость жилья.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.