WUF13 завершится принятием коллективной декларации «Бакинский призыв»

WUF13 завершится принятием коллективной декларации под названием "Бакинский призыв", которая определит направления в области жилья и устойчивого городского развития на последующие годы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил национальный координатор Всемирного форума городов (WUF13), председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на панельной сессии "Диалог высокого уровня стран D-8 по вопросам энергетики и городского развития" в рамках форума.

Он отметил, что превращение городов в "зеленые" и устойчивые пространства требует инновационных решений, сильного партнерства и мобилизации ресурсов: "В обеспечении инструментами и опытом, необходимыми для достижения этих целей, особое значение имеет международное сотрудничество. Платформа D-8 может стать важным катализатором деятельности, поддерживая практические и ориентированные на результат инициативы, а также укрепляя сотрудничество между заинтересованными сторонами. Государственный комитет по градостроительству и архитектуре готов вносить свой вклад в текущие и будущие инициативы D-8, и мы надеемся, что сегодняшние дискуссии еще больше приблизят нас к нашим общим целям".

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем - вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.