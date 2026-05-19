Микаил Джаббаров встретился с главным министром провинции Пенджаб

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках WUF13 встретился с главным министром провинции Пенджаб Исламской Республики Пакистан Марьям Наваз Шариф.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

На встрече обсуждалось развитие сотрудничества в сферах инвестиций, торговли, энергетики, промышленности, транспорта и других областях. Были подчеркнуты существующие отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, отмечен высокий уровень политического диалога и поступательное развитие сотрудничества, основанного на взаимном доверии. Стороны заявили, что азербайджано-пакистанские отношения обладают широким потенциалом и в экономической сфере.

В ходе обсуждений в центре внимания находились вопросы полной реализации возможностей экономического сотрудничества, поощрения взаимных инвестиций и расширения связей между деловыми кругами. Стороны подчеркнули важность укрепления совместной деятельности в торговом, энергетическом, промышленном, транспортном и других направлениях.

Было отмечено, что Соглашение о преференциальной торговле играет важную роль в расширении экономических связей и делового сотрудничества между двумя странами. Подчеркнуто, что данное соглашение вносит вклад в укрепление связей между субъектами бизнеса, увеличение товарооборота и формирование новых направлений сотрудничества.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем - вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.