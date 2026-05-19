Азербайджан сумел создать синергию между процессами COP и WUF.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии "Города в центре взаимосвязанности: городское восстановление и региональное сотрудничество", проходящем в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

"Сегодня города - это уже не просто пространства, где живут и работают люди. Они превратились в стратегические платформы для дипломатии, инфраструктуры, технологий, климатической деятельности и регионального сотрудничества. Будущее устойчивого развития во многом будет зависеть от того, насколько успешно мы сможем объединить города не только физически, но и экономически, в цифровом, институциональном и социальном планах", - сказал он.

Глава МИД отметил, что Азербайджан, как страна, принимавшая COP29 примерно два года назад, поместил урбанизацию и города в самый центр глобальной климатической повестки дня.

"Мы понимали, что города, являясь причиной значительной части глобальных выбросов, в то же время выступают основным источником инноваций, жизнестойкости и решений против климатического кризиса. Посредством этих инициатив Азербайджан также сумел создать синергию между процессами COP и WUF и внес вклад в то, чтобы города заняли более прочное место в центре многосторонних дискуссий", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.