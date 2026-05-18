США согласились поставить на паузу санкции против Ирана

США приостановят санкции против иранской нефти на время переговоров. О том, что Вашингтон готов поставить действие рестрикций на паузу, со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу, сообщает агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам источника, Соединенные Штаты предложили приостановить действие санкций Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) до достижения окончательного взаимопонимания в рамках переговоров. Иран в свою очередь настаивает на том, что отмена всех санкций против страны должна стать частью обязательств США.

Ранее мы сообщали, что Иран передал свой новый пакет предложений через Пакистан.