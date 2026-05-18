Три причины, почему WUF13 проходит именно в Баку

Автор: Эльчин Алиев, доктор искусствоведения, профессор

Проведение мероприятия под эгидой ООН - не рядовое событие в жизни любой страны, а тем более небольшого государства на стыке двух континентов, Европы и Азии. Небольшого, но сумевшего за последние десятилетия принять и песенный конкурс "Евровидение", и чемпионат Европы по футболу, и Исламские игры, и Евроигры, и Гран-При Формулы I, и климатическую конференцию СОР29, и многие другие крупные международные мероприятия.

Столица готовилась к открытию Урбанфорума очень тщательно. Было многое сделано, в частности в центре появилось еще одно благоустроенное пешеходное пространство - на улице Ислама Сафарли, что очень порадовало бакинцев. О ремонте дорог, тротуаров и фасадов зданий говорить не буду. Это само собой разумеется. Мероприятия, посвященные WUF13, проходили в последние недели повсеместно. Проблемы архитектурного облика Баку сейчас очень волнуют всех, не только специалистов, поэтом Урбанфорум вызвал такой повышенный интерес. Чем не прекрасный повод привлечь внимание к гордости Баку - уникальной многовековой архитектуре одного из красивейших городов мира.

Ведь прогуливаясь по улицам древнего города, словно на машине времени путешествуешь по периодам и изучаешь историю развития мировой архитектуры. В Баку представлены и древние загадочные строения, возведенные до начала нашей эры, и потрясающе красивая ранняя и средневековая архитектура, сохранившаяся как в центре столицы, так и вокруг, во многих поселках Абшерона: замки, крепости, караван-сараи, мавзолеи, овданы. Поражают зрителя своей роскошью жилые здания и особняки в центре города постройки периода Art Nouveau конца XIX - начала XX века, когда ведущие европейские архитекторы проектировали и строили в нефтяной столице мира. Эпоха грандиозных брутальных экспериментов "конструктивизма" 1920-1930-х годов - визитная карточка Баку, удел немногих городов на постсоветском пространстве.

Следующий этап истории города: архитектура 1940-1950-х годов "сталинского ампира", времени национально-романтического периода в зодчестве Азербайджана, после которой наступил период обезличенной, "хрущевской" архитектуры 1960-х годов. Предмет сегодняшнего пристального внимания мировых историков архитектуры - суровый поздне-брежневский стиль "социалистического модернизма" 1970-1980-х годов, когда Баку был промышленным центром Советского Союза и одним из крупнейших и важнейших его городов.

А в наши дни столица - один из центров современной мировой архитектуры начала XXI века, где проектируют и строят все известные мировые специалисты: посмотрите на здания на проспектах Нефтяников и Гейдара Алиева, на улице Узеира Гаджибейли...

"Если ты его не видел, я сказать тебе могу:

Что же видел ты на свете, о, не видевший Баку!?"

Эти бессмертные строки принадлежат перу выдающегося азербайджанского поэта Наби Хазри, смысл которых прост: неповторимый город, согретый теплым дыханием Каспийского моря, где гармонично переплетаются древняя история и современная архитектура.

Другая важнейшая причина, из-за которой Азербайджану было предложено провести столь крупное и престижное международное мероприятие под эгидой ООН: проводимые сегодня грандиозные работы в Карабахе, на освобожденных от оккупации территориях. Ведь за последние почти три четверти века в мире не было примера реализации столь масштабной градостроительной задачи, когда одномоментно на территории, которая даже превышает площадь некоторых европейских стран, возводятся десятки новых городов и сотни поселений, аэропорты, заводы, общественные и жилые здания.

Масштаб происходящих сегодня преобразований в Карабахе представляет особый интерес для мирового профессионального сообщества. Речь идет не только о восстановлении разрушенной войной инфраструктуры, но и о создании принципиально новой городской среды, основанной на современных подходах к архитектуре, экологии и градостроительству. Фактически на освобожденных территориях сегодня формируется новый урбанистический ландшафт XXI века - с "умными" городами и селами, современной транспортной системой и интеграцией передовых технологий в повседневную жизнь.

Третья, на мой взгляд, важная причина: сегодня Азербайджан "островок" стабильности и спокойствия в современном мире.

Как, учитывая все это, не провести форум мирового значения по архитектуре и градостроительству в Баку?! Поэтому выбор нашего города для проведения WUF13 закономерен из-за сочетания исторического наследия, современной урбанистики и опыта масштабного строительства. ООН и другие международные организации, ответственные за градостроительство и архитектуру, сделали правильный выбор. И это лучшее признание наших успехов в этой области за последние десятилетия.