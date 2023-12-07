Урбанизация и Азербайджан

В 2026 году Баку примет 13-й Всемирный Урбанистический Форум (WUF13). Согласно соответствующей резолюции ООН, принятой в 2001 году, этот Форум, проводимый раз в два года в одном из городов мира с наиболее авторитетным и масштабным участием в сфере городского планирования, является крупнейшей глобальной площадкой для изучения стремительной урбанизации и ее влияния на развитие городов.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный архитектор, доктор искусствоведения, профессор Эльчин Алиев.

В целом к урбанизации отношусь положительно. Я сам активный городской житель. На мой взгляд, в этом плане у азербайджанской столицы все еще впереди. Баку стал по-настоящему развиваться как современный динамичный город только с начала 2000-х. Как наблюдательный горожанин констатирую, что город очень быстро растет и сильно меняется: его улицы, инфраструктура, транспорт, архитектура, даже сами люди. Сложно себе представить, насколько изменится столица Азербайджана в ближайшие десятилетия. Уверен, что окажись мы в Баку 2100 года - его бы не узнали.

Что мне особенно импонирует в процессе урбанизации Баку? Мне нравится, что постепенно город становится более ориентированным на человека, горожанина, под его нужны и требования. Это является результатом как работы государственных структур, так и давления общества и прессы. Например, несколько лет назад все тротуары в центральной части Баку были переделаны под нужды инвалидов-колясочников; в городе курсируют новые автобусы, которыми также могут пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями; во многих подземных переходах установлены специальные лифты. Наконец-то в качестве материала покрытия пешеходных зон и тротуаров начали использовать не цементные плитки сроком службы в несколько лет, а настоящий цветной гранит, который прослужит десятилетия. Появились в городе и велосипедные дорожки. Обратил внимание, что в последние недели появились светофоры, которые издают специальные сигналы для незрячих...

И многое, многое другое можно отметить. Кажется, вроде бы, мелочи, но очень важные и показательные. Конечно же, все происходит недостаточно быстро и чем-то мы все равно недовольны, но было бы несправедливо отрицать то многое положительное, что делается правительством и городскими властями для развития столицы. Самое главное, что развитие это поступательное и происходит оно ежедневно.

Считаю очень важным активное внимание общества к проблемам города. Согласитесь, что еще пять или десять лет назад мало кто говорил о проблемах урбанизации, о том, сколько существует вызовов и трудностей для современного городского жителя в Баку. Но ситуация изменилась и сегодня мы наблюдаем взрывной интерес к проблемам устройства "города для человека", появляется масса публикаций и обсуждений на эту важную тему.

На мой взгляд, это связано также со структурными изменениями в органах власти, отвечающими за городское планирование: они стали более открытыми, доступными, вступили и ведут постоянный диалог с обществом. Проблемы не замалчиваются, обсуждаются, решаются. Да и общество само развивается и оказывает влияние на принимаемые решения. Это великолепно, что посредством диалога обеспечивается лучший результат - устойчивое развитие Баку и других городов страны. Поэтому я настроен оптимистично и надеюсь, что наш город станет ещё более удобным для жителей и большого количества туристов и гостей.

Да, если говорить об урбанизации на освобожденных территориях, то, действительно, иногда встречаются противники этого процесса, считающие, что города Карабаха и Восточного Зангезура должны оставаться в формате, скажем так, "сельских" райцентров. Как это было до их разрушения при армянской оккупации.

По этому поводу скажу следующее. Мне кажется, что само понятие "сельский" райцентр в наше время теряет свой смысл. По мере развития технологий все меньше и меньше людей заняты непосредственно сельским хозяйством. Но чем-то ведь люди там должны заниматься, не правда ли? Поэтому сегодняшние места жительства обязательно должны быть к чему-то "привязаны", кроме непосредственно сельского хозяйства - например, к промышленному производству, к туризму, к любому частному бизнесу. Иначе люди не будут там жить и переедут в более крупные города с намного большими возможностями для роста человека, как личностного, так и финансового. И этот процесс невозможно регулировать административными методами.

Знаете, как бы государство не стремилось создать в сельской местности достойные условия проживания, город предлагает индивидууму намного больше возможностей для активной жизни и деятельности, построения бизнеса, развития. И поэтому надо очень постараться, чтобы сегодня удержать в селе молодое поколение. Я в данном случае говорю не только об освобожденных территориях. И урбанизация тут играет не последнюю роль.

Для того, чтобы удержать сельское население в восстанавливаемых селах Карабаха, конечно же, необходимо активно развивать сельское хозяйство, виноградарство, виноделие, производство бахчевых культур и многое другое. А по мере уменьшения количества людей, работающих непосредственно "в поле", должно увеличиваться их количество в области малого бизнеса, с этим полем связанного. Думаю, можно было бы помочь жителям открывать свои винные мини-заводы, производства сыров или специальных сортов мяса. Например, в Италии каждая третья сельская семья занята производством знаменитых уксусов 10-ти-, 25-ти- и 40-летней выдержки. Причем, как красиво они продают в собственных сельских домах свою продукцию, магически рассказывая выдуманные легенды! И ты слушаешь, развесив уши, а потом, заколдованный рассказчиком и деревенскими интерьерами, покупаешь малюсенькую бутылочку за 50 или 100 евро.

Вот если мы сможем добиться того, чтобы азербайджанский сельчанин занимался в Карабахе своим любимым делом, вкладывая в него душу и получая удовольствие и возможности хорошего заработка, то я смотрю на перспективы развития и урбанизации на освобожденных землях оптимистично. Не будет тогда желания искать новые возможности в крупных городах, посылать туда своих детей лишний раз испытывать судьбу. Одним словом, для того, чтобы удержать людей на земле, нужно еще много поработать.

Кстати, особо хочу выделить в качестве примера правильной работы правительства продолжающиеся работы по восстановлению города Лачин, в которых и сам принимаю участие. Кроме коренной реконструкции непосредственно жилых домов, параллельно инвестиции были направлены в открытие большого количества малых предприятий, производящих широкий спектр продукции. В итоге сегодня современный житель Лачина имеет возможность трудоустройства в различных направлениях, выбирая, что ближе всего к его интересам,- от традиционного сельского хозяйства до самых современных производств. Помимо всего, в городе уже функционируют объекты культуры: театр, несколько клубов, проводятся музыкальные и театральные фестивали. И кто после этого захочет обратно?

Лейла Таривердиева