Канада испугалась США

Военная операция США в Венесуэле и заявления американского лидера Дональда Трампа о планах присоединить Гренландию заставили Канаду опасаться, что она станет следующей целью Вашингтона.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет агентство Bloomberg.

Как отмечается, до недавнего времени Канада полагала, что Трамп слишком занят внутренней и торговой политикой и потому утратил интерес к идее превращения соседней страны в 51-й американский штат. Захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро и активизация риторики об установлении контроля Вашингтона над Гренландией потрясли Канаду и заставили ее жителей всерьез воспринять комментарии Трампа о вхождении их страны в состав США, указывает агентство.

Политика Вашингтона вызывает беспокойство у лидеров во всем мире, но у Оттавы есть особые причины переживать, полагает Bloomberg. В случае с Гренландией Вашингтон демонстрирует готовность применить военную силу ради контроля над территорией, которая "входит в НАТО, является демократической и стратегически важной в борьбе за влияние в Арктике", к Канаде также применимы все эти характеристики, отмечает издание.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Кроме того, Трамп ранее призывал Канаду войти в состав США, стать 51-м штатом. Предыдущего премьера Канады Джастина Трюдо нынешний глава американской администрации называл губернатором. Канадские власти ранее неоднократно отвергали возможность присоединения к США.