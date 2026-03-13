Климатическое финансирование крайне важно

Климатическое финансирование имеет крайне важное значение для реформирования программ в этой области и всей климатической повестки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил представитель Президента Азербайджана по климатическим вопросам, Президент COP29 Мухтар Бабаев в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

По его словам, многостороннее сотрудничество находится под большим давлением, и вся система ООН испытывает серьезное напряжение. Поэтому крайне важно тесное взаимодействие, чтобы достигать не только позитивных решений, но и их реального воплощения.

Он напомнил, что в ходе СОР29 в Баку была достигнута договоренность о запуске Фонда для возмещения потерь и ущерба, согласована финансовая цель по мобилизации не менее 300 миллиардов долларов в год для развивающихся стран к 2035 году, а также представлен практический план мобилизации 1,3 триллиона долларов климатического финансирования.

Мухтар Бабаев отметил, что в отношении Фонда потерь и ущерба сейчас проводится наблюдение за исполнением принятых решений.

"В первые годы мы наблюдали достаточно активный приток средств от доноров в Фонд для возмещения потерь и ущерба, однако в прошлом году стало заметно, что этот процесс постепенно теряет интенсивность. Этот фонд аккумулирует средства для оказания помощи, прежде всего малым островным развивающимся государствам и другим наиболее уязвимым странам, чтобы они могли восстановить экономику и социальную жизнь после крупных бедствий", - добавил он.

В то же время М.Бабаев подчеркнул, что решение по мобилизации не менее 300 миллиардов долларов в год для развивающихся стран, а также практический план мобилизации 1,3 триллиона долларов сегодня также находятся под серьезным давлением.

"Политики по всему миру все чаще задумываются о пересмотре приоритетов своих финансовых обязательств. В 2024 году у нас была уникальная атмосфера в Баку, где со стороны доноров было принято решение внести 100 миллионов долларов и продолжить движение к целям на 2035 год. Однако сейчас мы, к сожалению, слышим о шагах назад в отношении этих решений, и ожидаем отчет Организации экономического сотрудничества и развития по итогам 2025 года, чтобы увидеть реальные результаты по этим взносам.

Мы понимаем, что сегодня другие вызовы - вопросы безопасности государств, обороны, военные темы все больше перетягивают на себя внимание и финансовые ресурсы. Страны все чаще думают о том, как защитить себя от этих угроз, войн и конфликтов. Но жизнь меняется, и все мы живем в условиях этих перемен. Нам нужно адаптироваться, но при этом также необходимо инвестировать и обеспечивать финансирование, потому что без финансовой поддержки все наши шаги и действия, к сожалению, не приведут к реальному решению проблемы и достижению результатов", - заключил Мухтар Бабаев.