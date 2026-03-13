Некоторые села этого района будут объединены

Предусматривается объединение некоторых сел Лачинского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, это отражено в отчете "О деятельности Кабинета министров Азербайджанской Республики за 2025 год", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Отмечается, что планируется объединение села Шалва с селом Иманлар, села Кюрдхаджы - с селом Гаджысамлы, а села Сафиан - с селами Тюркляр, Ашагы Фараджан и Юхары Фараджан.