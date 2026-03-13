В некоторых частях Мингячевира не будет света

В некоторых частях Мингячевира ожидаются перебои в подаче электроэнергии.

Как передает Day.Az, об этом распространило информацию ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что сегодня на территории Мингячевирской электрической сети будут проведены ремонтные работы на воздушной линии №8 напряжением 6 кВ, отходящей от подстанции "Шехер" мощностью 110/35/6 кВ, а также на трансформаторном пункте мощностью 400 кВА, питающемся от этой линии.

В связи с этим с 10:00 до 14:00 будет временно приостановлена подача электроэнергии на части улиц Наримана Нариманова, Низами и Алияги Вахида.

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.