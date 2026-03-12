В Азербайджане обсуждают запрет на увольнение перед пенсией

В Азербайджане некоторые граждане теряют работу незадолго до достижения пенсионного возраста. Это затрудняет их повторное трудоустройство и влияет на их социальное обеспечение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по этому поводу депутат Вугар Байрамов заявил, что в ряде стран увольнение работников за два года до выхода на пенсию запрещено, и предложил рассмотреть возможность применения аналогичной практики и в Азербайджане.

Комментируя тему, юрист Сахиб Мамедов отметил, что реализовать такую инициативу будет непросто:

"Поскольку в ряде государственных структур в настоящее время проводятся процессы оптимизации и сокращения. В публичных юридических лицах и хозяйственных субъектах, подчиненных государству, идет оптимизация, сопровождающаяся масштабными сокращениями. Значительная часть попавших под сокращение - люди старше 60 лет. С другой стороны, люди остаются без работы. Поэтому практическая реализация этой инициативы весьма сложна".

Таким образом, предложение о запрете увольнения граждан незадолго до достижения пенсионного возраста пока остается предметом обсуждения. Будет ли принято соответствующее решение, станет известно после завершения обсуждений.