В Азербайджане могут ввести штраф за скрытие насилия над детьми

За непредоставление информации о выявленных признаках насилия над ребенком будет налагаться штраф.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который обсуждался сегодня на совместном видеозаседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и по правам человека.

Согласно законопроекту, за непредоставление информации о выявленных признаках насилия над ребенком физические лица - родители (или лица, их заменяющие), а также работники образовательных, медицинских, социальных, спортивных, культурных и досуговых учреждений, а также пенитенциарных организаций, ответственные за надзор за детьми, в соответствующие правоохранительные органы или в местную комиссию по защите прав ребенка будут оштрафованы на сумму от 200 до 300 манатов, должностные лица - от 400 до 600 манатов.