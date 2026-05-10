В связи с WUF13 обучение в вузах будет проходить в дистанционном формате - министр
В связи с WUF13 обучение в общеобразовательных школах в определенных районах, за исключением дошкольных образовательных учреждений, будет проходить в онлайн-формате.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев.
Он отметил, что в связи с WUF13 обучение в высших учебных заведениях будет организовано в дистанционном формате.
