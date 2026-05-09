Игроки "Марселя" устроили беспорядок на базе

В лагере "Марселя" произошел дисциплинарный инцидент перед заключительными турами чемпионата Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, руководство клуба организовало четырехдневные внутренние сборы, чтобы укрепить единство команды перед двумя последними матчами Лиги 1.

Однако в последний день сборов несколько футболистов устроили необычную "развлекательную" акцию на тренировочной базе.

По имеющимся данным, игроки передвигали кровати в комнатах, устроили беспорядок и использовали огнетушитель в помещении, где находились представители руководства клуба.

Позже стало известно, что одним из участников эпизода был Пьер-Эмерик Обамеянг. По информации L'Equipe, форварда исключили из заявки на матч 33-го тура Лиги 1 против "Гавра".

Отметим, что "Марсель" проводит концовку сезона в кризисной обстановке. Команда занимает седьмое место в чемпионате Франции и рискует остаться без путевки в еврокубки.