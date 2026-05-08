Рейд в штабе партии Карапетяна

В офисе партии Самвела Карапетяна "Сильная Армения" проходят обыски. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Антикоррупционный комитет сообщил, что они проводятся в рамках уголовного производства о даче и получении избирательных взяток. Ранее ведомство заявляло, что Карапетян обещал избирателям взятки за голоса.