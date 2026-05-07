В Азербайджане закрыли известный дом торжеств

В Гусаре приостановлена деятельность банкетного зала.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Отмечается, что в ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора МЧС в банкетном зале "Pəri", были выявлены многочисленные нарушения в сфере пожарной безопасности, которые создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Выяснилось, что на кухне объекта использовались не соответствующие стандартам газовые плиты, а при соединении внутренних газовых линий применялись резиновые шланги. Кроме того, не был составлен план эвакуации людей на случай пожара, не очищался дымоход объекта и были выявлены другие нарушения.

С учетом выявленных грубых нарушений норм и правил пожарной безопасности принято решение о приостановлении деятельности банкетного зала "Pəri" в городе Гусар.