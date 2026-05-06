Эксперт предупредил о рисках покупки скрытых прослушивающих устройств

Продажа и использование скрытых прослушивающих устройств являются крайне рискованной сферой как с этической, так и с правовой точки зрения.

Об этом в комментарии Day.Az заявил эксперт в области информационных технологий Эльвин Аббасов.

Он высказался о рисках, которые создает продажа скрытых прослушивающих устройств.

Эксперт отметил, что такие устройства обычно предназначены для скрытого сбора информации.

"Однако в рамках профессиональной деятельности использовать их для оперативно-розыскных мероприятий могут только специальные государственные структуры, которым это разрешено законом. Для обычных граждан применение подобных технических средств с целью тайного прослушивания кого-либо означает нарушение неприкосновенности частной жизни и может повлечь серьезную правовую ответственность, вплоть до состава уголовного преступления", - сказал он.

По его словам, с точки зрения безопасности такие устройства являются источником угрозы как для того, кто их использует, так и для человека, за которым ведется прослушивание.

"Дело в том, что многие дешевые устройства передают данные по нешифрованным каналам, и такие сигналы могут легко попасть в руки посторонних лиц. Хотя необходимость в подобных предметах в основном объясняют вопросами безопасности или контроля, их незаконный оборот и использование ставят под серьезный риск как правовой статус человека, так и его цифровую приватность. Самый правильный способ обеспечить личную безопасность - держаться подальше от таких незаконных технологических средств и передавать важную информацию только в надежной, защищенной среде", - подчеркнул Аббасов.