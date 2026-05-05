Южная Корея ответила на призыв Трампа

Южная Корея рассматривает возможность участия страны в новой инициативе президента США Дональда Трампа, которую он назвал "Проект Свобода", направленной на помощь терпящим бедствие судам в Ормузском проливе. Об этом сообщает портал Newsis со ссылкой на пресс-релиз администрации президента страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы внимательно следим за заявлениями президента Трампа и рассматриваем предложение США, принимая во внимание готовность на Корейском полуострове и внутренние правовые процедуры", - говорится в сообщении. В администрации подчеркнули, что Сеул активно участвует в международных усилиях по "восстановлению глобальных морских логистических сетей".

"Что касается "Проекта Свободы", Южная Корея и США поддерживают постоянный и тесный контакт по вопросам, касающимся стабильного использования основных морских путей, включая Ормузский пролив", - сказано в публикации.

Ранее Трамп заявил, что Южной Корее следует присоединиться к американской операции по открытию Ормузского пролива. Соответствующее предложение политик сделал на фоне известий о взрыве и пожаре в Ормузском проливе на сухогрузе Namu, оператором которого является южнокорейская компания. Трамп обвинил в инциденте Иран.