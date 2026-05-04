ОАЭ вышли из еще одной организации
Организация арабских стран - экспортеров нефти (OAPEC) объявила о выходе ОАЭ из организации с 1 мая текущего года.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении OAPEC.
Согласно заявлению, Секретариат выразил благодарность ОАЭ за роль, которую страна играла в организации на протяжении членства, а также за ее активный вклад в поддержку совместной арабской деятельности в нефтяной, газовой и энергетической сферах.
Отметим, что решение ОАЭ о выходе из OAPEC вступило в силу 1 мая 2026 года.
