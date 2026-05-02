Странный огненный шар заметили в небе над российском регионом - ВИДЕО
В ночь на 1 мая жители Свердловской области наблюдали в небе яркий светящийся объект шарообразной формы. Очевидцы поделились видеозаписью, сделанной с помощью автомобильного видеорегистратора, пишет E1.ru со ссылкой на местных жителей, передает Day.Az.
Издание отметило, что речь может идти о метеоре. Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев в беседе с журналистами не исключил, что метеорит мог достичь поверхности Земли. Также специалист допустил, что уральцы стали свидетелями сгорания в атмосфере отработавшего свой срок космического аппарата.
